ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Moha Bovor Thipadie Hun Manet ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 11 – 12 ທັນວາ 2023 ຕາມພິທີສະຫງວນໃຫ້ຜູ້ນຳລັດຖະບານຕ່າງປະເທດມາ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ເປັນການປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ພ້ອມກັນເຄົາລົບທຸງຊາດຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊີນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຍ່າງກວດກອງກຽດຕິຍົດກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ແນະນຳບັນດາສະມາຊິກຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ; ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີສະແດງກຳລັງຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນຂອງກອງກຽດຕິຍົດ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ພາຍຫຼັງພິທີ, ຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ. ກ່ອນການເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ພ້ອມກັນຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໂດຍຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສົມທົບກັນສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ.