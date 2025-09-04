ຂ່າວສານ
ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວ ອາເມລິກາ ຫຼາຍຄົນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ, ເພືື່ອນມິດສາກົນຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນຢ່າງສຸດໃຈເຖິງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນບັນດາຄວາມນຶກຄິດກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຕໍ່ສູ້, ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ຜົນງານໃນການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ Juliet Ucelli ນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມຊາວ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ໄຊຊະນະປະຫວັດສາດນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງກະແສຟອງປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍຊົນຊາດຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດເຂົ້າໃຈວ່າ ທັດສະນະຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ “ບໍ່ມີຫຍັງປະເສີດເລີດລ້ຳກວ່າເອກະລາດ - ເສລີພາບ” ແມ່ນສັດຈະທຳ ແລະ ບັນດາຊົນຊາດສາມາດຍາດໄດ້ເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບ.
ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຈາກເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ກ້າວໜ້າໃນໂລກ. ຈາກແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ຫວຽດນາມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກລະດົມບັນດາຂະບວນການປົດປ່ອຍຂອງຕົນ - ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາວຜິວດຳ ແລະ ປົດປ່ອຍແມ່ຍິງ.