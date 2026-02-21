ຂ່າວສານ ພາຍຸ Pedro ກໍ່ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ຝລັ່ງ 21/02/2026 ຝລັ່ງພວມຜ່ານຜ່າບັນອາກາດຮ້າຍແຮງໃໝ່ ເມື່ອພາຍຸ Pedro ພັດຖະຫຼົ່ມຜ່ານຫຼາຍພາກພື້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກແຕ່ຍາວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມໃນວົງກວ້າງ. ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ Gironde, ປະເທດ ຝລັ່ງ (ພາບ: REUTERS)ຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ຝລັ່ງແລ້ວ, ຝົນຕົກໂດຍ ພາຍຸ Pedro ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງຕ່າງໆຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ຢູ່ແຂວງ Charente-Maritime, ນ້ຳຢູ່ແມ່ນ້ຳ Charente ໄດ້ໄຫຼ່ເຂົ້າເຂດໃຈກາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນກວ່າ 2000 ຫຼັງຖືກນ້ຳຖ້ວມ. ແຂວງ Gironde, ມີຄອບຄົວຖືກດັບໄຟ, ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຖືກຂາດວັກຂາດຕອນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນຖືກປິດລ້ອມຍ້ອນນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ຫຼົ້ມ. ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງລະດັບນ້ຳສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ Bordeaux ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຜນການປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 1999. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)