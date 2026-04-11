ຂ່າວສານ
ພາບພົດການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກໄຕມາດທີ 1 ປີ 2026: ສ້າງທ່ວງທ່າຄວາມໄວບຸກທະລຸເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍຂອງປີ 2026
ເຖິງວ່າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງກໍຕາມ, ແຕ່ຫຼາຍຂົງເຂດ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັບຮູ້ລະດັບເຕີບໂຕ “2 ຕົວເລກ” ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2026, ໜ້າສົນໃຈຄື: ວົງເງິນນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 19% (ຄາດວ່າບັນລຸມູນຄ່າ 112,9 ຕື້ USD); ຍອດລາຍຮັບການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບການບໍລິການບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10,9%; ແຫຼງສະໜອງສິນຄ້າຈຳເປັນ ພິເສດແມ່ນ ນ້ຳມັນ, ພະລັງງານ ໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ ໃນສະພາບເສດຖະກິດໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ… ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄລຍະໄຕມາດທີ 1 ປີ 2026 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ເມສາ.
ໃນຂົງເຂດນຳເຂົ້າ, ມີຕະຫຼາດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ລະດັບເຕີບໂຕທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ຄື: ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ຈີນ, ອາເມລິກາ. ນີ້ແມ່ນສັນຍານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດໄດ້ເປັນເຈົ້າການກວ່າໃນການຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຍູ້ແຮງການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກໃນໄຕມາດທີ 2 ປີ 2026, ທ່ານ ບຸຍຮຸຍເຊີນ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ທີ 1 ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຮັບປະກັນການສະໜອງວັດຖຸດິບ, ເຊື້ອເພີງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ. ທີ 2 ສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງປະກອບລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບສະໜອງຄືນໃໝ່ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງເປັນເຈົ້າຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດ. ທີ 3, ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນຫັນຕະຫຼາດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ, ອາເມລິກາ ລາຕິນ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ ແລະ ຫັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕິດພັນກັບການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ”.