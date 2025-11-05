Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພາຍຸ Kalmaegi ພັດເຂົ້າທະເລຕາເວັນອອກ, ບັນດາແຂວງທາງພາກກາງເປັນເຈົ້າການຮັບມື

ຢູ່ ກວາງງ້າຍ, ມີກຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 6.000 ລຳໄດ້ຈອດຢູ່ບັນດາທ່າກຳປັ່ນ. ບັນດາກຳລັງ, ພາຫະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມພ້ອມເມື່ອມີຄຳຮຽກຮ້ອງ.
(ຢູ່ ກວາງງ້າຍ, ມີກຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 6.000 ລຳໄດ້ຈອດຢູ່ບັນດາທ່າກຳປັ່ນ)

ຕາມສູນພະຍາກອນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ວັນທີ 05 ພະຈິກ, ພາຍຸ Kalmaegi, ພາຍຸລູກທີ 13 ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໃນປີ 2025, ໄດ້ພັດເຂົ້າເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກ ເຂດກາງທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມແຮງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາກາດອັນຕະລາຍຢູ່ທະເລ ແລະ ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ.

ຢູ່ ກວາງງ້າຍ, ມີກຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 6.000 ລຳໄດ້ຈອດຢູ່ບັນດາທ່າກຳປັ່ນ. ບັນດາກຳລັງ, ພາຫະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມພ້ອມເມື່ອມີຄຳຮຽກຮ້ອງ. ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ພ້ອມກັບຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງກຳປັ່ນ 5.195 ລຳເຂົ້າທຽບທ່າໂດຍປອດໄພ. ກຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 300 ລຳ ດ້ວຍຊາວປະມົງກວ່າ 3.000 ຄົນຢູ່ບັນດາແຂວງທິດໃຕ້ພາກກາງທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ເຂດທະເລ ເຈື່ອງຊາ ກໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳຫຼີກລ່ຽງພາຍຸຢູ່ບັນດາເກາະ, ຄື: ເກາະ ຊອງຕືໄຕ, ຊິງໂຕນ, ເຈື່ອງຊາ, ດາໄຕ (ໝູ່ເກາ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ບັນດາກຳລັງຢູ່ເກາະແຫ່ງຕ່າງໆກໍ່ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບສົມບັດໄປຍັງເຂດປອດໄພ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງເອກະສານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 10 ປີ 2021 – 2030” ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ, ໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງວຸ້ນວາຍ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຍັງບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນແລະພົ້ນເດັ່ນ. ບັນດາໝາກຜົນຮອບດ້ານນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top