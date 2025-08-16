Báo Ảnh Việt Nam

ພາຍຫຼັງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ມາ​ໄດ້ 2 ວັນ, ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ ໄດ້​ລື່ນ​ກາຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ອອກ

ໄລ່ຮອດ 6 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ, ໂຄງການຂົນຂວາຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ກູບາ “65 ປີແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ ຫວຽດນາມ - ກູບາ” ບັນລຸໄດ້ກວ່າ 114 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 4,34 ລ້ານ USD).
ຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລະດົມໄດ້ໃນ 2 ວັນ(ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍໜ້ອຍສຸດທີ່ໄດ້ວາງອອກ ນັ້ນແມ່ນ 65 ຕື້ ດົ່ງ (ປະມານ 2,47 ລ້ານ USD) ພາຍໃນ 65 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 13 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 16 ຕຸລາ 2025).

ດ້ວຍໝາກຜົນນີ້, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຜູ້ຕາງໜ້າສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂົນຂວາຍ ໄດ້ມີຈົດໝາຍຂອບໃຈກ່ຽວກັບການຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຝາກເຖິງປະຊາຊົນ ກູບາ. ໃນຈົດໝາຍ, ສູນກາງສະພາກາແດງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນັບລ້ານຄົນນັ້ນ ເປັນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ກູບາ ອ້າຍນ້ອງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງອັນລ້ຳຄ່າ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ກູບາ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ. ບັນດາການກະທຳອັນສູງສົ່ງ ແລະ ຈົບງາມນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າດ້ານຈິດໃຈ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສັນຍາລັກອະມະຕະຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ກູບາ ໃນທຸກສະຖານະການ.

ໂຄງການຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ກູບາ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຮອດວັນທີ 16 ຕຸລາ 2025 ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ກອງປະຊຸມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC, ລວມມີ: ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
