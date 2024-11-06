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ຂ່າວສານ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ພັນລະຍາ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ (ພາບ: VOV)
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ພັນລະຍາ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຜ່ານມໍລະດົກ ວັດທະນະທຳ ແລະ ແຜ່ນແພ” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 6 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ອາຊຽນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈັດຂຶ້ນສອງປີເທື່ອໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ ລາວເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການນີ້. ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ຕີລາຄາສູງລັກສະນະ, ຄວາມໝາຍຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ກໍ່ຄືຄວາມງາມ, ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້. ທ່ານນາງ ຢັ້ງຢືນວ່າການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາຂົງເຂດແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຂອງບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຫັນດີສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຫັນດີສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ
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