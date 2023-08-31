ຂ່າວສານ
ພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູ ວັດທະນະທຳ ໃນໄລຍະໃໝ່
ການສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສຳເລັດໂຄງການຈະສ້າງການຫັນປ່ຽນໂດຍພື້ນຖານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງຊາວຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.
ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວັດທະນະທຳ
ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທຳແມ່ນການລົງທຶນທີ່ຍາວນານໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ10 ປະການໃນໂຄງການ, ໃນນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂຸດຄົ້ບບັນດາແງ່ມູນດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ແລະ ວັດທະນະທຳໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອນຳປັດໄຈວັດທະນະທຳຊື່ມເລິກເຂົ້າທຸກຂົງເຂດໃນຊີວິດຕົວຈິງ ແລະ ການປະດິດຄິດສ້າງຂອງມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຍາວນານລຸລວງໃນຕະຫຼອດການຊີ້ນຳ. ໂຄງປະກອບຂອງໂຄງການລວມມີ 9 ກຸ່ມລາຍການ, ໃນນັ້ນກຸ່ມລາຍການທີ 6 ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ແລະ ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ, ນັ້ນແມ່ນພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030, ວັດທະນະທຳປະກອບສ່ວນ 7% ເຂົ້າໃນຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP)
ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງຊາວຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2025 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ທົ່ວຫົວໜ່ວຍປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ມີຄົບ 3 ຮູບແບບ ລະບອບລະບຽບການວັດທະນະທຳ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ມີສູນວັດທະນະທຳ - ກິລາ, 95% ເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແລະ ປະມານ 70% ເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານລະດັບຊາດໄດ້ຮັບການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ. ມີໜ້ອຍສຸດ 75% ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊາຍແດນ, ໝູ່ເກາະ, ບັນດາຕາແສງເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູສູງ ໄດ້ຊົມໃຊ້, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ຮັບຟັງ, ຮັບຊົມບັນດາຊ່ອງກະຈ່າຍສຽງ, ຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ດ້ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່ວ, ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງຊາວຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2025 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃນການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງມະນຸດ, ບູລະນະບຸກຄະລິກກະພາບ, ສີສັນ ແລະ ຄຸນນະທາດ ຫວຽດນາມ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງວັດທະນະທຳທີ່ສົດໄສ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳຈາກຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ ຕ້ອງພິຈາລະນາການກໍ່ສ້າງໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງຊາວຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2025 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ແມ່ນ ໂຄງການໃຫຍ່ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອສ້າງບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງບັນດາຄຸນຄ່າໃໝ່ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍນີ້. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງຟື້ນຟູ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແຕ່ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຄຸນຄ່າໃໝ່. ແລະ ມີບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ມີບາງຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເສດຖະກິດຕະຫຼາດຢ່າງແທດຈິງ. ເປັນອັນວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ, ສິ່ງຍັງຕ້ອງອະນຸລັກຮັກສາເພື່ອສຶກສາມູນເຊື້ອຄຸນສົມບັດ, ສິ່ງຍັງຕ້ອງກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດເພື່ອກາຍເປັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ພັກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງຍ ໄດ້ສະເໜີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ປຸກລຸກບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ, ແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູວັດທະນະທຳ. ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງວາງອອກແນວທາງ, ນະໂຍາບາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແມ່ນຟື້ນຟູວັດທະນະທຳໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຖານະບົດບາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສຳຄັນກ່ວານັ້ນແມ່ນປັບປຸງພະລັງຊີວິດແບບຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງ ຊາດຫວຽດນາມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ສັບສົນທີ່ສຸດຄືໃນປັດຈຸບັນ.
ປັດຈຸບັນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພວມຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບຂອງປະຊາຊົນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສ້າງຊາວຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2026 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ໝາກຜົນຂອງວຽກງານນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງການຫັນປ່ຽນໂດຍພື້ນຖານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ຫັນວັດທະນະທຳກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.