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ຂ່າວສານ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ປ່ຽນ​ໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທົ່ວ​ໂລກ

“ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນກັບ ອິນເຕີແນັດອຸດສາຫະກຳ” ແມ່ນຫົວເລື່ອງຂອງບັນດາເຫດການເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີປະຈຳປີ VNNIC Internet Conference 2025 (VIC 2025) ໂດຍສູນ ອິນເຕີແນັດ ຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ (VNNIC) ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-25 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
(ພາບ: Minh Sơn/Vietnam+)

“ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນກັບ ອິນເຕີແນັດອຸດສາຫະກຳ” ແມ່ນຫົວເລື່ອງຂອງບັນດາເຫດການເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີປະຈຳປີ VNNIC Internet Conference 2025 (VIC 2025) ໂດຍສູນ ອິນເຕີແນັດ ຫວຽດນາມ (VNNIC) ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-25 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. VIC 2025 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ ກ່ວາ 400 ທ່ານທີ່ເປັນການນຳ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບອິນເຕີແນັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນອິນເຕີແນັດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອິນເຕີແນັດ, ວິສາຫະກິດສະໜອງການບໍລິການ ອິນເຕີແນັດ, ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖື, ຄູສອນ, ນັກສຶກສາບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ...

  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະຄົບຄະນະ VIC 2025 ທີ່ມີຫົວເລື່ອງ “ວິໃສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ອິນເຕີແນັດ ອຸດສາຫະກຳ-ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພື້ນຖານການຜະລິດທັນສະໄໝ” ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ຫງວຽນເຈື່ອງຢາງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ VNNIC ເນັ້ນໜັກວ່າ VNNIC ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືສາກົນ, ໜູນຊ່ວຍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມສາມາດເຕັກນິກພາຍໃນປະເທດ. VNNIC ຮ່ວມເດີນທາງກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິສາວະກອນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອິນເຕີແນັດ ຢ່າງແຮງ, ເປີດ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອພັດທະນາ ອິນເຕີແນັດ ອຸດສາຫະກຳ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ

ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຮີບເຮັ່ງສ້າງບົດລາຍງານຄວາມເປັນໄປໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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