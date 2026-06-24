ຂ່າວສານ
ພັດທະນາລະບົບບັນດາສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ຫ້ອງທົດລອງຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງ “ພັດທະນາລະລົບບັນດາສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ການທົດລອງ, ບັນດາຫ້ອງທົດລອງຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ, ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ”.
ແຜນຮ່າງຊີ້ແຈ້ງວ່າກ່ອນນີ້ 26 ປີ (ປີ 2000), ລັດໄດ້ທຶນກໍ່ສ້າງ 16 ຫ້ອງທົດລອງຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານສະເພາະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ໃນສະພາບການແກ້ງແຍ້ງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, ການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດແມ່ນຈຳເປັນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄົ້ນຄ້ວາ - ພັດທະນາ - ທົດລອງ - ບູລະນະ - ຫັນເປັນການຄ້າ, ສ້າງຄວາມສາມາດຫຼັກແຫຼ່ງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ໜ້າທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງແຫຼ່ງກຳລັງສາທາລະນະ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບບັນດາຫ້ອງທົດລອງທັນສະໄໝ, ຄົບຊຸດ, ລຸລ່ວງ ແລະ ໃຊ້ລວມ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ໃນສະເພາະໜ້າແມ່ນ ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ.