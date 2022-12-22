ຂ່າວສານ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບສັງລວມ, ມຸ່ງໄປເຖິງການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຕື້ອງເຖິງສະພາບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເວົ້າລວມ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ, ຍົກອອກຫຼາຍຄວາມຄິດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຍູ້ໄວວຽກງານຟື້ນຟູ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຮອບດ້ານ, ສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການທີ່ແທດຈິງເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດພັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນສະພາບການໃໝ່.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈບຸກທະລຸພັດທະນາທັງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວນປັບປຸງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຕາມທິດເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຂດພາກ, ຄົບຊຸດ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ຍູ້ແຮງການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ກຳນົດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອ, ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.