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ຂ່າວສານ

ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແບບ​ສັງ​ລ​ວມ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ທ່ອງທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈບຸກທະລຸພັດທະນາທັງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຕື້ອງເຖິງສະພາບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເວົ້າລວມ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ, ຍົກອອກຫຼາຍຄວາມຄິດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຍູ້ໄວວຽກງານຟື້ນຟູ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຮອບດ້ານ, ສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການທີ່ແທດຈິງເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດພັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນສະພາບການໃໝ່.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈບຸກທະລຸພັດທະນາທັງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວນປັບປຸງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຕາມທິດເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຂດພາກ, ຄົບຊຸດ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ຍູ້ແຮງການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ກຳນົດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອ, ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

ຖ້າວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດປີ 2021 ນັ້ນ ເລື່ອງ “ສ້າງຄືນໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູ” ກໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເຊິ່ງໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນປີ 2022 ແລະ ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໄປ.
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