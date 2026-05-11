ຂ່າວສານ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດຢ່າງແຮງ 11/05/2026 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງໄດ້ສະເໜີຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງຮູບແບບສາມອົງການລວມມີ: ລັດ - ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນ - ວິສາຫະກິດເພື່ອທະລຸແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຫັນເຕັກໂນໂລຢີເປັນການຄ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV) ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຜນຮ່າງພັດທະນາຊອບແວຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ຢັ້ງຢືນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນດ້ານເອເລັກໂຕນິກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 (ແຜນຮ່າງເລກທີ 06), ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ປີ 2026 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງໄດ້ສະເໜີຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງຮູບແບບສາມອົງການລວມມີ: ລັດ - ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນ - ວິສາຫະກິດເພື່ອທະລຸແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຫັນເຕັກໂນໂລຢີເປັນການຄ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ຢ່າງຄົບຊຸດ ແບະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ.ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຢ່າງລຸລ່ວງເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)