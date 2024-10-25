ຂ່າວສານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ
ການຫັນປ່ຽນຈາກທ້ອງຖິ່ນ
ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ແມ່ນແຂວງຫນຶ່ງຢູ່ເຂດແຄມທະເລ ຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030 ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລສາກົນ; ໃນສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ, ຮອດປີ 2050, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ຈະແມ່ນສູນກາງເສດຖະກິດທະເລໃຫຍ່, ແມ່ນຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ,ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ ອາຊີ. ທ່ານ ຫງວຽນເຕີນຕວນ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງແຄງຮ່ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ແຂວງ ພວມກໍ່ສ້າງບັນດາແຜນກຳນົດ, ມຸ່ງໄປເຖິງຕົວເມືອງທະເລທີ່ມີຂອບຂະຫນາດເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ. ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອະທິປະໄຕທະເລ ໝູ່ເກາະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ແຄງຮ່ວາ ແມ່ນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ແມ່ນບໍລິເວນຍຸດທະສາດ. ແຂວງ ໄດ້ກໍ່ສ້າງເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ທັງແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະ, ທັງຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລ”
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້, ໃນໄລຍະເກືອບ 4 ປີຜ່ານມາ, ແຂວງ ເບນແຈ ຊື່ງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນມີເສັ້ນທາງແຄມທະເລເກືອບ 65 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ ແລະພວມປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ການກະທຳເພື່ອຂະຫຍາຍທາງທິດຕາເວັນອອກ. ແຂວງມີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ແລະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ 19 ໂຄງການໄຟຟ້າໃຊ້ແຮງລົມ ດ້ວຍຍອດກຳລັງການຜະລິດກວ່າ 1.000 MW; 09 ໂຄງການແມ່ນສຳເລັດວຽກງານຕິດຕັ້ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ດ້ວຍຍອດກຳລັງການຕິດຕັ້ງແມ່ນ 365,9 MW. ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ກໍ່ໄດ້ຍື່ນສະເຫນີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍການປະຕິບັດໂຄງການ “ເຂດສັງລວມ hydro ສີຂຽວເບນແຈ” ເປັນໂຄງການທົດລອງໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳຜະລິດ hydro ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເຈີນງອກຕາມ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເບນແຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍົກອອກການກຳນົດທິດພັດທະນາຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ, ໃນນັ້ນມີໂຄງການຂະຫຍາຍອອກໄປທາງທະເລເຖິງ 50.000 ເຮັກຕາ. ນີ້ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຢາກເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ເບນແຈ ພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຄົ້ນຄ້ວາລົງທຶນເຂົ້າແຂວງ ເບນແຈ (ເວົ້າລວມ) ຊື່ງພິເສດແມ່ນເຂດຂະຫຍາຍອອກໄປທາງທະເລ.”
ບັນດາການກຳນົດທິດສຳຄັນ
ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີ 19 ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ ນອນໃນການວາງແຜນກຳນົດຊື່ງໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດ ( ມີ 18 ເຂດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແລ້ວ), ອັນໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 550 ໂຄງການຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 54,36 ຕື້ USD; ມີກວ່າ 1.600 ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 58,32 ຕື້ USD. ປີ 2022, ຍອດຜະລິດຕະພັນຢູ່ບໍລິເວນຂອງ 28 ແຂວງແຄມທະເລ ກວມເອົາ 49,8% GDP ທົ່ວປະເທດ.
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຈິຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມແລ້ວ, ລັດ ໄດ້ລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫລາຍໃຫ້ແກ່ເຂດທະເລ ແລະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການທາງທະເລ, ສ້າງແລວເສດຖະກິດທາງທະເລ. ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລແບບຍືນຍົງ ແລະພື້ນຖານທະເລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການໄດ້ສຳຫລວດກວດຄືນບັນດາການວາງແຜນຜັງ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທັງດ້ານເສດຖະກິດກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວນສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດບາງໂຄງການ, ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈຸດສຸມ. ສຳລັບບາງຂະແຫນງການ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນບາງຂົງເຂດຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດ ສ້າງກຳລັງຫນູນໃຫມ່ຄື: ພະລັງງານທົດແທນ, ການເດີນທະເລ, logistic..)
ມະຕິ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ໄດ້ກຳນົດ: “ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນປະເທດເຂັ້ມແຂງທາງທະເລ, ຮັ່ງມີຈາກທະເລ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ; ພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ານເສດຖະກິດທາງທະເລຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ”
ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດ, ຈຸດເວລາສຳຄັນ ເພື່ອພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນໃນການປະຕິບັດຄາດໝາຍແຜນການປີ 2024, ປີ 2025 ແລະ ທັງໄລຍະ 2021 – 2025. ເລື່ອງບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ທະເລ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລແບບຍືນຍົງ ຈະແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນບັນດາຄາດໝາຍພັດທະນາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.