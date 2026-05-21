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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດສະດຸຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະພັກລັດຖະບານ ຊີ້ນຳ, ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດສະດຸ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ປະກາດໃຊ້ໃນເວລາໄວທີ່ສຸດ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕ​ເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນ​ະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງາ​ນ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສູນ​ກາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ 5 ຈຸດ​ໃຫຍ່, ຄື: ທີ 1, ກຳ​ນົດ​ອຸ​ດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ແມ່ນ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ພື້ນ​ຖານ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຫ​ັນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ. ທີ 2, ຕ້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ, ຈ​ຸດ​ໜັກ, ບໍ່​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ. ທີ 2, ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນແຫຼ່ງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ເລິກ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ຍົກ​ສ​ູ​ງ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ແຮງ. ທີ 4, ຖື​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ມາດ​ຕະ​​ຖານ, ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດທີ່ມ​ີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ. ທີ 5, ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸ​ດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕາມ​ທິດ​ສີ​ຂຽວ, ຍືນ​ຍົງ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແກ່ງ​ແຍ້ງ​ ​ສາ​ກົນ, ສອ​ດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ແຕ່​ຕ້ອງ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ສູງ​ສຸດ.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​​ຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊ​ີ້​ນຳ, ນຳ​ພາ​ການ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ສະ​ດຸ ຫວຽດ​ນາມ ຮອດ​ປີ 2030, ວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ປີ 2045, ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2 ປີຂອງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2026 – 2028, ກໍຄືຖະແຫຼງການຮ່ວມ “ພ້ອມກັນຮັບປະກັນໃຫ້ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ”.
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