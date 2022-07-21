Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກາຍເປັນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນບົດຮຽນນຳກັນ
  ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ແລະ ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດເຊິ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມຢູ່ ລາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ເປັນລະອຽດ. ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືທີ່ການເຈລະຈາຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ກັບທ່ານ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນບົດຮຽນນຳກັນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ສົມກັບການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ກາຍເປັນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ.

  ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຖ່າຍຮູບທີ່ລະນຶກກັບຄະນະຜູ້ແທນສະແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ  

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ບັນດາກຳມາທິການ, ບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ, ສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ​ຊາບຊຶມ​ມະ​ຕິ​ສູກ​າງ​​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ເທື່ອ​ທີ 5, ຊຸດ​ທີ XIII

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ​ຊາບຊຶມ​ມະ​ຕິ​ສູກ​າງ​​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ເທື່ອ​ທີ 5, ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ຊາບຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 5, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ສົມທົບທາງໄກໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໃນທົ່ວປະເທດ. ມີພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top