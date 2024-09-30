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ຂ່າວສານ

ພັກ​, ລັດ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​, ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເປັນ​ພິ​ເສດເຖິງພາ​ລະ​ກິດ​ປົກ​ປ້ອງ, ເບິ່ງ​ແຍງ, ສຶກ​ສາ​ເດັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກັນຍາ, ໃນກອງປະຊຸມສົມມຸດຖານ “ສະພາແຫ່ງຊາດໄວເດັກ” ຄັ້ງທີ 2 - ປີ 2024 ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບ "ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເດັກສົມມຸດຖານ"

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍການກ່ຽວກັບໝາກຜົນແກ້ໄຂບັນດາເນື້ອໃນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງເດັກໃນກອງປະຊຸມສົມມຸດຖານ “ສະພາແຫ່ງຊາດໄວເດັກ” ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023; ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສົມມຸດຖານ “ສະພາແຫ່ງຊາດໄວເດັກ” ຄັ້ງທີ 2 - ປີ 2024 ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນໃນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 28 ກັນຍາ. ໃນວາລະຊັກຖາມ, ບັນດາສະມາຊິກແຫ່ງຊາດເດັກສົມມຸດຖານ ໄດ້ຍົກອອກຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄວເດັກ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍ 2 ບັນຫາ “ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ” ແລະ “ປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກຢາສູບ, ທາດກະຕຸ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂຮງຮຽນ”, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາເຊິ່ງ “ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄວເດັກ” ທົ່ວປະເທດມີຄວາມສົນໃຈ. ພາຍຫຼັງວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເດັກ ກ່ຽວກັບ 2 ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ.

        ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງເຖິງພາລະກິດປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງ, ສຶກສາເດັກເປັນພິເສດ. ທ່ານຖືວ່າ ຫຼາຍຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະ, ມາດຕະການເຊິ່ງພວກນ້ອງໄດ້ຍົກອອກມາແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ເລີ່ມມາຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະຈະຄົ້ນຄວ້າໃນວິວັດການຮຽບຮຽງ, ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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