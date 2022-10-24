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ຂ່າວສານ

ພັກກອມມູນິດ ຈີນ ຍົກສູງອັດຕາກຳມະການຍິງໃນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XX

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນກຳມະການຍິງກວມເອົາ 5,36% ໃນຈຳນວນກຳມະການທາງການ 205 ທ່ານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XX, ສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາກຳມະການຍິງຂອງຊຸດກ່ອນແມ່ນ 4,9%.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໃນວັນທີ 22/10/2022 (ພາບ: THX/TTXVN)  

ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທາງການແລ້ວ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ຊຸດທີ XX ໄດ້ເລືອກຕັ້ງກຳມະການຍິງ 11 ທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນກຳມະການຍິງກວມເອົາ 5,36% ໃນຈຳນວນກຳມະການທາງການ 205 ທ່ານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XX, ສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາກຳມະການຍິງຂອງຊຸດກ່ອນແມ່ນ 4,9%.

ແມ່ຍິງນັບມື້ນັບສວມບົດບາດພົ້ນເດັ່ນກ່ວາ ໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ຈີນ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ວັນທີ 22 ຕຸລາ, ໃນວາລະປິດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XX ລວມມີກຳມະການທາງການ 205 ທ່ານ ແລະ ກຳມະການສຳຮອງ 171 ທ່ານ, ກຳມະການຄະນະກຳມະການກວດກາວິໄນສູນກາງພັກຊຸດທີ XX 133 ທ່ານ. ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIX, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າອາຍຸການໃໝ່. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XX ຈະໂຮມປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການກົມການເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

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ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
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