ຂ່າວສານ
ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດແຫ່ງລາຊະອານາ ຈັກກຳປູເຈຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພະຈິກ, ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາ ຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທີ່ບັນດາການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ, ການນຳພາຂອງສະພາສູງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່, ໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍກວ່າ ໃນພາລະກິດສ້າງສາປະເທດ ກຳປູເຈຍ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນສັງຄົມ; ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ, ການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ກຳປູເຈຍ ໃນໄລຍະໃໝ່.
ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ລ້ຳຄ່າ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນທີ່ ຫວຽດນາມ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດເມື່ອກ່ອນນີ້, ກໍ່ຄືໃນພາລະກິດສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ; ຢືນຢັນວ່າ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນຢ່າງສູງຂອງບັນດາການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.