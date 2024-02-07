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ຂ່າວສານ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ໄດ້ຈັດການຖ່າຍທອດສົດອວຍພອນບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024 ເຖິງພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ.   

ຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ເຊື່ອມຕໍ່ 3 ສະຖານທີ່ແມ່ນ 3 ຕາແສງ, ເທດສະບານ, ຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ການນຳແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄອບຄົວພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຄູອາຈານທີ່ພວມປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງເກາະ. ພັນຕີ ເລແທັງໂດ້, ຢູ່ເກາະ ຊອງຕືໄຕ, ເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   

“ບັນຍາກາດນີ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບບັນເທົາຄວາມຄິດຄອດຄອບຄົວ, ເຫັນວ່າບຸນເຕັດມີຄວາມອົບອຸ່ນກວ່າ. ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຈົ່ງອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະປະເທດຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ອົບອຸ່ນ”.

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍນິງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. 

“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່, ບຸນເຕັດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈທີ່ສຸດ, ເມື່ອບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດເກາະທີ່ຫ່າງໄກເປັນເຈົ້າການຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມໝາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງຫນູນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຫາຍຟ່ອງ ພັດທະນາ

ກຳລັງຫນູນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຫາຍຟ່ອງ ພັດທະນາ

ໃນປີຜ່ານມາ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດບັນລຸ 3,5 ຕື້ USD;ປະຈຸບັນ 14 ເຂດອຸດສາຫະກຳຢູ່ ຫາຍຟ່ອງໄດ້ດຶງດູດເກືອບ 800 ໂຄງການລົງທຶນ, ດ້ວຍກວ່າ 500 ໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI).ພ້ອມກັບການກໍ່ສ້າງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫມ່, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ພວມຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດ ແຄມທະລທາງພາກໃຕ້ ນະຄອນ, ເປີດຄວາມບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳແຄມທະເລ, ສ້າງກຳລັງຫນູນໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.
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