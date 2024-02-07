ຂ່າວສານ
ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ໄດ້ຈັດການຖ່າຍທອດສົດອວຍພອນບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024 ເຖິງພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ.
ຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ເຊື່ອມຕໍ່ 3 ສະຖານທີ່ແມ່ນ 3 ຕາແສງ, ເທດສະບານ, ຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ການນຳແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄອບຄົວພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຄູອາຈານທີ່ພວມປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງເກາະ. ພັນຕີ ເລແທັງໂດ້, ຢູ່ເກາະ ຊອງຕືໄຕ, ເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນຍາກາດນີ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບບັນເທົາຄວາມຄິດຄອດຄອບຄົວ, ເຫັນວ່າບຸນເຕັດມີຄວາມອົບອຸ່ນກວ່າ. ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຈົ່ງອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະປະເທດຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ອົບອຸ່ນ”.
ເມື່ອໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍນິງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່, ບຸນເຕັດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈທີ່ສຸດ, ເມື່ອບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດເກາະທີ່ຫ່າງໄກເປັນເຈົ້າການຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມໝາຍ”.