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ຂ່າວສານ

ຝ​ລັ່ງ ແລະ ອິນ​ເດຍ ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສະ​ຫະ​ພັນ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Emmanuel Macron ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ.
  ທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ແລະ ທ່ານ Narendra Modi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ (ພາບ: AP/Lewis Joly)  

ວັນ​ທີ 14 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ​ Emmanuel Macron ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ລັ່ງ ແລະ ທ່ານ Narendra Modi ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ຄວາມ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີອາ​ວະ​ກາດ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ການ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ​ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ Bharat Innovates ຢູ່ ນະ​ຄອນ Nice, ຝ​ລັ່ງ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Emmanuel Macron ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ. ທ່ານ​ຖື​ວ່າ ອິນ​ເດຍ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ໃຫຍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ພວມ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ບຸກ​ທະ​ລຸ ແລະ ນັບ​ມື້​ນັບ​ກາຍ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ບໍ່​ອາດພາດໂອ​ກາດ​ໄດ້. ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ເອີ​ລົບ ຖື​ອິ​ນ​ເດຍ​ຄື​ສູນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ພວມ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ບຸກ​ທະ​ລຸ ແລະ ບັນ​ດ​າ​ຮູບ​ແບບ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ນຳ​ພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ​ ເພີ່ມ​ທະ​ວ​ີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມືດ່ວນ ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ UNMISS

ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ​ ເພີ່ມ​ທະ​ວ​ີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມືດ່ວນ ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ UNMISS

ໂຄງ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ກະ​ກຽມ​ຄວາມ​ຮູ້, ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ການ​ແພດ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ​ເຫດ.
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