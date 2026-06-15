ຂ່າວສານ ຝລັ່ງ ສ້າງແຜ່ນກຳບັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 15/06/2026 ກຳລັງດັ່ງກ່າວລວມມີຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ເກືອບ 500 ຄົນ, 64 ກົມກອງທະຫານເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈອນ... ກຳລັງລາດຕະເວນດ້ານການທະຫານຢູ່ໜອງ Geneva, ປະເທດ ຝລັ່ງ (ພາບ: AP/Laurent Cipriani) ມີຕຳຫຼວດ, ທະຫານປະມານ 16.000 ຄົນ ຢູ່ຝລັ່ງໄດ້ຮັບການລະດົມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າໂລກ (G7) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 17 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ Evian-les-Bains, ຂຶ້ນກັບແຂວງ Haute-Savoie, ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຝລັ່ງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການບັ້ນປ້ອງກັນຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ຝລັ່ງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ດ້ວຍວິທີການຈັດຕັັ້ງໄດ້ກໍ່ສ້າງອີງຕາມບົດຮຽນປະສົບການຈາກການ ງານມະຫາກຳກິລາ Olympic ແລະ Paralympic Paris ເມື່ອປີ 2024. ກຳລັງດັ່ງກ່າວລວມມີຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ເກືອບ 500 ຄົນ, 64 ກົມກອງທະຫານເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈອນ, ນັກສືບສວນນັບຮ້ອຍຄົນຂຶ້ນກັບບັນດາກົມກອງຕ້ານອາດຊະຍາກຳອິນເຕີເນັດ ແລະ ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ, ນັກຊ່ຽວຊານທຳລາຍລູກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ບັນຊາວັດຖຸບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ພ້ອມກັບຫຼາຍກົມກອງສະເພາະກິດຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)