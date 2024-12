ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັງ ເຮັດວຽກກັບ ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກ (ພາບ: ກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ )

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ການໜູນຊ່ວຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ Better Work ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນສ້າງບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ໂຄງການ Better Work ໜູນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະຖານລວມ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຮັບປະກັນບັນດາມາດຕະຖານຂອງ ສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ອອກແຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆຄື:ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດເພື່ອມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ວາອີກ. ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຮູບແບບທີ່ດີພໍ ສຳລັບບັນດາປະເທດອື່ນໆອາດສາມາດຮ່ຳຮຽນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ.