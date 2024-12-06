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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຄງ​ການ Better Work: ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ແບ​ບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ

ວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັງ ເຮັດວຽກກັບ ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກ (ພາບ: ກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ )
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ການໜູນຊ່ວຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ Better Work ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນສ້າງບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ໂຄງການ Better Work ໜູນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະຖານລວມ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຮັບປະກັນບັນດາມາດຕະຖານຂອງ ສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ອອກແຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆຄື:ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດເພື່ອມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ວາອີກ. ທ່ານນາງ Roopa Nair ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ Better Work ທົ່ວໂລກຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຮູບແບບທີ່ດີພໍ ສຳລັບບັນດາປະເທດອື່ນໆອາດສາມາດຮ່ຳຮຽນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປິ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km. ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງລັດຖະບານຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ,ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ.
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