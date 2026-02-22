Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລາວກວ່າ 4,76 ລ້ານ​ຄົນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝ X 175 ທ່ານໃນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 243 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 745 ທ່ານ ໃນຈຳນວນ ຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 1041 ທ່ານ.
  ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງລາວກວ່າ 4,76 ລ້ານຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: VOV)  
ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 4,76 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໄປບ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝ X ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະໄໝ V. ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝ X 175 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 243 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 745 ທ່ານ ໃນຈຳນວນ ຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 1041 ທ່ານ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະໄໝທີ IX, ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝນີ້ຫຼາຍກວ່າ 11 ທ່ານ. ພ້ອມກັບບັນດາຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍຂົງເຂດການເມືອງ - ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ - ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຊິ່ງລາວບັນລຸໄດ້ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ, ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປີນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງຈະບູລະນະກົງຈັກການນຳປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາວສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

