ຂ່າວສານ
ຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ 17 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກຳປັ່ນຊາວໜຸ່ມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ຍີ່ປຸ່ນ 2024
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເໜີຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜູ່ມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການກຳປັ່ນຊາວໜຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ຍີ່ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງທີ 48 ຢ່າງເປັນທາງການ. ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SSEAYP 2024 ລວມມີສະມາຊິກທາງການ 17 ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ມີສະມາຊິກດີເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ 15 ຄົນ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Shining Vietnam”, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ອ່ຽມ, ມີພະລັງຊີວິດ, ຕັ້ງໜ້າແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ທັນສະໄໝ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປຶກສາຫາລື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນໂດຍຄະນະຈັດຕັ້ງ SSEAYP 2024 ປະຕິບັດແລ້ວ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການສ້າງບັນດາງານພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງໂຄສະນາບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸດເສື້ອຍາວ, ບຸນເຕັດ, ອາຫານການກິນ, ເພງພື້ນເມືອງ…