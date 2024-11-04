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ຂ່າວສານ

ຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ 17 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກຳປັ່ນຊາວໜຸ່ມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ຍີ່ປຸ່ນ 2024

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Shining Vietnam”, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ອ່ຽມ, ມີພະລັງຊີວິດ
ຜູ້ແທນຊາວໜູ່ມເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເໜີຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜູ່ມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການກຳປັ່ນຊາວໜຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ຍີ່ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງທີ 48 ຢ່າງເປັນທາງການ. ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SSEAYP 2024 ລວມມີສະມາຊິກທາງການ 17 ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ມີສະມາຊິກດີເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ 15 ຄົນ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Shining Vietnam”, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ອ່ຽມ, ມີພະລັງຊີວິດ, ຕັ້ງໜ້າແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ທັນສະໄໝ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປຶກສາຫາລື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນໂດຍຄະນະຈັດຕັ້ງ SSEAYP 2024 ປະຕິບັດແລ້ວ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການສ້າງບັນດາງານພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງໂຄສະນາບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸດເສື້ອຍາວ, ບຸນເຕັດ, ອາຫານການກິນ, ເພງພື້ນເມືອງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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