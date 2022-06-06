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ຂ່າວສານ

ຜູ້ເປັນໄຂ້ຍ້ອນສົງໄສຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສປປ.ເກົາຫຼີ ລື່ນກາຍຕົວເລກ 4 ລ້ານຄົນ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມິຖຸນາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກກວ່າ 535,2 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,3 ລ້ານຄົນ.
  ສປປ.ເກົາຫຼີ ມີຜູ້ຖືກສົງໄສຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 73.780 ຄົນ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)  

 ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ່າ, ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ປະເທດນີ້ມີຜູ້ຖືກສົງໄສຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 73.780 ຄົນ ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຍົກຈຳນວນຜູ້ເປັນໄຂ້ຢູ່ປະເທດນີ້ໃນການແຜ່ລະບາດນັບແຕ່ກາງເດືອບ ພຶດສະພາ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນລື່ນກາຍຕົວເລກ 4 ລ້ານຄົນ ໃນຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ 25 ລ້ານຄົນ.

ສ່ວນຢູ່ໃນໂລກ, ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມິຖຸນາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກກວ່າ 535,2 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,3 ລ້ານຄົນ.

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 04 ມິຖຸນາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 685 ຄົນ. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກຕ່ຳສຸດໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໃນເວລາເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 10.725.239 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນສະພາບການໃໝ່”.
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