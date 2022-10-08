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ຂ່າວສານ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ “ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ” ໄລ​ຍະ 2022 – 2023

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແຂງແຮງໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງແທດຈິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມແພດໝໍໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ”.

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແຂງແຮງໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງແທດຈິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມແພດໝໍໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ”.

    

ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ” 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນເວລາ 03 ປີ, ໄລຍະທີ 1 - ໄລຍະທົດລອງ ແຕ່ 2022 – 2023, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ: ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານການແພດໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 20.000 ຄົນໃນປະເທດ; ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດຂັ້ນຮາກຖານ ດ້ວຍເນື້ອໃນອັບເດດການບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍຜ່ານຊຸດຝຶກອົບຮົມແບບທາງໄກ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້. ໝູນໃຊ້ແອບຟຼີເຄຊັນ “Y360 - ປະຊາຄົມແພດສາດ ແລະ ການອ່ານ” ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະກຽມຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ… ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ. ປອ ນາງ ຫງວຽນທິຊວຽນ, ປະທານສະມາຄົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຜ່ານໂຄງການນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃນສັງຄົມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຍູ້ແຮງການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.
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