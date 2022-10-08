ຂ່າວສານ
ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ” ໄລຍະ 2022 – 2023
ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແຂງແຮງໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງແທດຈິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມແພດໝໍໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ”.
ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ”
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນເວລາ 03 ປີ, ໄລຍະທີ 1 - ໄລຍະທົດລອງ ແຕ່ 2022 – 2023, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ: ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານການແພດໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 20.000 ຄົນໃນປະເທດ; ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດຂັ້ນຮາກຖານ ດ້ວຍເນື້ອໃນອັບເດດການບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍຜ່ານຊຸດຝຶກອົບຮົມແບບທາງໄກ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້. ໝູນໃຊ້ແອບຟຼີເຄຊັນ “Y360 - ປະຊາຄົມແພດສາດ ແລະ ການອ່ານ” ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະກຽມຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ… ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ. ປອ ນາງ ຫງວຽນທິຊວຽນ, ປະທານສະມາຄົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຜ່ານໂຄງການນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃນສັງຄົມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຍູ້ແຮງການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)