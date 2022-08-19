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ຂ່າວສານ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ກຳ​ນົດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາຄືນບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂະແໜງອາຊີບ, ເປົ້າໝາຍໄດ້ຊົມໃຊ້, ເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມ…ເພື່ອປັບປຸງຢ່າງທັນການ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຕ້ອງເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນສະພາບການຈາກຂັ້ນຮາກຖານ, ຖ້າກວດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂຕາມສິດອຳນາດຂອງຕົນຢ່າງທັນການ, ຫຼືສະເໜີຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ກໍ່ມອບໝາຍໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານ (ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ໂດຍໄວ ເພື່ອດຳເນີນການສຳຫຼວດສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂອງບັນດາທະນາຄານການຄ້າ, ກຳແໜ້ນບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນຕົວຈິງ ເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຂອງຮາກຖານຢ່າງທັນການ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດກໍ່ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໂຄສະນາ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໜູນຊ່ວຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 – 25 ກັນ​ຍາ ຢູ່​ແຂວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 – 25 ກັນ​ຍາ ຢູ່​ແຂວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໃນບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ; ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ…
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