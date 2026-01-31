Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽ​ມ​ການ​​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ

ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໂດຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນພວມຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ຄະນະປະຕິບັດງານເລກ 14 ຂອງຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ລົງກວດກາວຽກງານເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: hanoi.gov.vn)

ຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມຈັດບັນດາຄະນະກວດກາວຽກງານເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາຕາແສງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຊືມບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນໃນວຽກງານເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນດາຈຸດທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບາດກ້າວຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກລວມມີ: ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ເອກະສານຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ, ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ວຽກງານໂຄສະນາດ ລະດົມກຳລັງໃຈ…

ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ວຽກງານເລືອກຕັ້ງຢູ່ 168 ຕາແສງ ແລະ ເຂດພິເສດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳເລັດ. ທ່ານ ຫງວຽນເຕິນຝອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວຽກງານກະກຽມໄດ້ໄປຖືກຕ້ອງຄວາມຄືບໜ້າຕາມການຊີ້ນຳຂອງສູນກາງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ວຽກງານເລືອກຕັ້ງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກາຍເປັນວັນບຸນຂອງທົ່ວປວງຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

