ຂ່າວສານ
ຜັນຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດໃນປີນີ້ໂດຍໄວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດເລືອກ 1 ຫາ 3 ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍໃນປີນີ້. ນີ້ແມ່ນການກະທຳລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ຫັນມະຕິວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານ ບຸ່ຍເຖຢຸຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜ່ານການສຳຫຼວດເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ 3 ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ຫັນເປັນການຄ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີອີກຜະລິດຕະພັນນັ້ນແມ່ນ Block chain. ຍັງ 11 ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດທີ່ພວມກໍ່ສ້າງດ້ວຍຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີ”.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເລືອກໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍ, ສ້າງຄຸນຄ່າເພີ່ມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ. ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕໍ່ໜ້າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ, ມີຂີດໝາຍ “ Made by Viet Nam”.