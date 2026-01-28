ຂ່າວສານ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແນໃສ່ຍົກອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ 28/01/2026 ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳ ຫວຽດນາມ ບັນລຸອັນດັບໄວ້ວາງໃຈໃນ “ການລົງທຶນ” ນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ 3 ກຸ່ມມາດຕະການຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍແນໃສ່ບໍລິຫານບັນດາດັດຊະນີກ່ຽວກັບໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ໜີ້ສິນລັດຖະບານ ແລະ ໜີ້ສິນແຫ່ງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບຕັ້ງໜ້າ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄາດໝາຍຕີລາຄາຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເປັນເສນາທິການປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພື້ນຖານຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ສົມບູນແບບ. ເມື່ອບັນດາດັດຊະນີເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຮັກສາໃນສະພາວະທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບທີ່ສະດວກຕໍ່ການປັບປຸງອັນດັບໄວ້ວາງໃຈ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈສາກົນ ຜ່ານການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັນການ ແລະ ຈະແຈ້ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ມີພື້ນຖານຕີລາຄາ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມໃຫ້ຊັດເຈນກວ່າ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)