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ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມບັ້ນ 500 ເວັນ ແລະ ຄືນຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ, ຢັ້ງຢືນຊື່ - ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍທາງການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສະທຳທີ່ເລິກເຊິ່ງ.
  ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເງົ໊າ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)  

ວັນ​ທີ 24 ເມ​ສາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ “ບັ້ນ 500 ເວັນ ແລະ ຄືນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ - ນາມ​ສະ​ກຸນອັດຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ”.

ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ວັນ​ເງົ໊າ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບການຊອ​ກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ ແລະ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ - ນາມ​ສະ​ກຸນອັດຖິນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ສຳ​ຄັນ​ພິ​ເສດ, ມີ​ຄວາມໝາຍທາງ​ການ​ເມືອງ, ສັງ​ຄົມ ແລະ ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ທີ່​ເລິກ​ເຊິ່ງ.

ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ວັນ​ເງົ໊າ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ, ກົມກອງ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ຄື: ຕວຽນ​ກວາງ, ກວາງ​ຈິ, ດານັ້ງ, ກວາງ​ງ້າຍ, ຢາ​ລາຍ, ດັກ​ລັກ… ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ຍູ້​ແຮງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ການການກວດ ແລະ ​ທຳລາຍ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ຫຼັງ​ສົງຄາມ, ວັດ​ຖຸ​ລະ​ເບີດ​ຢູ່ ວິ​ຊວຽນ (ແຂວງ ຕວຽນ​ກວາງ), ລາວ​ກາຍ, ລ້າງ​ເຊີນ ໃນ​ປ​ີ 2026 ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ - ນາມ​ສະ​ກຸນອັດຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ

ນັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ (ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ 2026) ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 177 ອັດຖິ, ກວດ ແລະ ​ທຳລາຍ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ຫລັງ​ສົງຄາມໃນ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ເກືອບ 630 ເຮັກ​ຕາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງຂອງ UNESCO ເພື່ອມະນຸດ

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ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງ “UNESCO ເພື່ອມະນຸດ”, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງອົງການ
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