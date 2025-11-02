ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ບູຊານ, ສ.ເກົາຫຼີ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ ແລະ ສອງຝ່າຍພວມຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມືປະຕິບັດຜົນສຳເລັດຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ບູຊານ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນະຄອນ ບູຊາ ໃນຂົງເຂດທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ, ຕໍ່ກໍ່າປັ່ນ.
ສ່ວນທ່ານ Park Heong Joon ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ນະຄອນ ບູຊານ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼາຍກວ່າອີກ.
ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ບູຊານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ ບູຊານ, ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 32 ຢູ່ນະຄອນ Gyeongju ແລະ ການເຮັດວຽກສອງຝ່າຍຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jae Myung ແຕ່ວັນທີ 29 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ ຢ່າງຈົບງາມ.