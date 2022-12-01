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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໃນ​ໂອ​ກາດບຸນ​ເຕັດ​

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ປະທານກິດຕິມະສັກຂອງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສະພາກາແດງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບາງໜ້າທີ່ໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍຕີລາຄາສູງສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍບັນເທົາທຸກແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກກາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງທັນການນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະໜັບສະໜູນສະພາກາແດງ ມີຂໍ້ລິເລີ່ມປຸກລະດົມ ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນໜູນຊ່ວຍຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາໝູ່ເນື່ອງໃນ ໂອກາດລະດູບານໃໝ່ປີແມວ ໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງລ້ານຄົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ເຕືອນວ່າ ສະພາກາແດງຄວນມີລາຍການ, ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງລະອຽດ,  ທັງຮັບປະກັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ທັງປຸກລະດົມໄດ້ແຫຼ່ງກຳລັງຈາກສັງຄົມເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໂອກາດບຸນເຕັດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ - ຊີກວົງເດືອນແດງ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການຢ້ຽມຢາມຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາ 1 ອາທິດນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າອົງການນິຕິບັນຍັດ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບສອງຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກໃຕ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດ.
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