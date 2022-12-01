ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໂອກາດບຸນເຕັດ
ໂດຍຕີລາຄາສູງສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍບັນເທົາທຸກແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກກາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງທັນການນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະໜັບສະໜູນສະພາກາແດງ ມີຂໍ້ລິເລີ່ມປຸກລະດົມ ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນໜູນຊ່ວຍຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາໝູ່ເນື່ອງໃນ ໂອກາດລະດູບານໃໝ່ປີແມວ ໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງລ້ານຄົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ເຕືອນວ່າ ສະພາກາແດງຄວນມີລາຍການ, ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງລະອຽດ, ທັງຮັບປະກັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ທັງປຸກລະດົມໄດ້ແຫຼ່ງກຳລັງຈາກສັງຄົມເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໂອກາດບຸນເຕັດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ - ຊີກວົງເດືອນແດງ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2023.