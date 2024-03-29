ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການເສັງຊີງລາງວັນສື່ມມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວ ການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ X
ລາງວັນດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູກຳລັງເຮັດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ; ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ພາບພົບຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ວັດທະນະທຳ, ພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ ແລະ ນຳໂລກເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານຫວູແທັງມາຍ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງຈັດມາໄດ້ 9 ປີ ກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ເຄື່ອງໝາຍຂອງລາງວັນລະດັບຊາດ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ແຕກຕ່າງສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ. ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ສະແດງໃນລັກສະນະຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນຂອງ 10 ລາຍການໄດ້ຮັບລາງວັນ, ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ ນັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍຄືເພື່ອນມິດສາກົນ; ນັບແຕ່ຜູ້ຂຽນທີ່ເປັນມືອາຊີບ ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ສະໝັກຫຼີ້ນ… ລາງວັນສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ ບໍ່ຈຳກັດການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກຳ”.
ໂດຍສືບທອດຜົນສຳເລັດຂອງປີກ່ອນໆ, ລາງວັນສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ X ຈະພິຈາລະນາມອບລາງວັນໃຫ້ບັນດາຜົນງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສະແດງພາຍໃຕ້ 10 ຮູບການດັ່ງນີ້: ຄຼິບວິດີໂອ; ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ຜົນງານທີ່ມີຄຸນຄ່າຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ; ພາບ; ໂທລະພາບ; ລາຍການກະຈາຍສຽງ; ປຶ້ມ; ໜັງສືພິມດ້ວຍພາສາຫວຽດ; ສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ; ໜັງສືພິມດ້ວຍພາສາຕ່າງປະເທດ; ສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ.