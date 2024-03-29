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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ເສັງ​ຊີງ​ລາງວັນ​ສື່ມ​ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ X

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ສະຖານີໂທລະພາບຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມການເສັງຊີງລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ X.
ທ່ານຫວູແທັງມາຍ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ

ລາງວັນດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູກຳລັງເຮັດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ; ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ພາບພົບຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ວັດທະນະທຳ, ພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ ແລະ ນຳໂລກເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານຫວູແທັງມາຍ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງຈັດມາໄດ້ 9 ປີ ກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ເຄື່ອງໝາຍຂອງລາງວັນລະດັບຊາດ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ແຕກຕ່າງສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ. ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ສະແດງໃນລັກສະນະຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນຂອງ 10 ລາຍການໄດ້ຮັບລາງວັນ, ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ ນັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍຄືເພື່ອນມິດສາກົນ; ນັບແຕ່ຜູ້ຂຽນທີ່ເປັນມືອາຊີບ ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ສະໝັກຫຼີ້ນ… ລາງວັນສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ ບໍ່ຈຳກັດການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກຳ”.

ໂດຍສືບທອດຜົນສຳເລັດຂອງປີກ່ອນໆ, ລາງວັນສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ X ຈະພິຈາລະນາມອບລາງວັນໃຫ້ບັນດາຜົນງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສະແດງພາຍໃຕ້ 10 ຮູບການດັ່ງນີ້: ຄຼິບວິດີໂອ; ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ຜົນງານທີ່ມີຄຸນຄ່າຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດ; ພາບ; ໂທລະພາບ; ລາຍການກະຈາຍສຽງ; ປຶ້ມ; ໜັງສືພິມດ້ວຍພາສາຫວຽດ; ສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ; ໜັງສືພິມດ້ວຍພາສາຕ່າງປະເທດ; ສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

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ລັດຖະມົນຕີ 3 ປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົນທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ
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