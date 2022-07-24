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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ເສັງ​ຊອກ​ຫາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປຸກລະດົມການເສັງ “ຊອກຫາມາດຕະການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ - Viet Solutions” ປີ 2022.
  ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຢຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ແນະນຳກ່ຽວກັບການເສັງ (ພາບ: Nguyen Hien)  

 ຈຸດປະສົງການເສັງ ແມ່ນແນໃສ່ຊອກຫາ ແລະ ປະກາດບັນດາມາດຕະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ພ້ອມທັງຊອກຫາ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ຄູ່ບົດໂຈດດ້ວຍວິທີປະຕິບັດດີເລີດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບວົງຄະນະຍາດ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ Viet Solutions ແມ່ນ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີມາດຕະການເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍຂອງການເສັງ. ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຢຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະມີຂໍ້ລິເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງສາມາດທະວີຄູນໄປທົ່ວປະເທດ. ຕົວຢ່າງຄື ຂໍ້ລິເລີ່ມ ໂປຼແກຼມ ATM (ຕື່ມເງິນ, ຖອນເງິນ ລະຫວ່າງທະນາຄານກັບ ສະຖານທີ່ບໍລິການໄປສະນີ) ຖ້າໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນແລ້ວ ມາຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ແຂວງ ຊອັກຈັງ ຫຼື ກອນຕູມນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າ ເປັນມາດຕະການທີ່ດີ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນປີນີ້. ຫວັງວ່າ ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດ, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາໄດ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງເປັນສາຍພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຫາຍາກໃນໂລກ.
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