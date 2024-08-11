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ຂ່າວສານ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
ທີ່ລາຍການ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ” (ພາບ: VGP)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” (ເດືອນ ສິງຫາ 1964 - ສິງຫາ 2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 09 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສີລະປະການເມືອງ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”.

        ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ. ຕາມທ່ານນາງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຈູຮົ່ງມິງ ແລ້ວ, “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂະບວນການກະທຳປະຕິວັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ 20, ແມ່ນມໍລະດົກ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂະບວນການກໍ່ສ້າງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມໃນສະພາບການໃໝ່.

        “ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຍາມໃດກໍ່ຢືນຢັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຄວາມຮັກຕໍ່ນະຄອນຫຼວງ ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃຫຍ່, ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ, ແທດຈິງ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງມີໄຊ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ນາມດິ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ນາມດິ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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