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ຂ່າວສານ

ປີ 2030, ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ 1 ລ້ານ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຄົນ 1

ການ​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ ສາ​ມາດ​ startup ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ການ​ຫັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ startup ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.
  ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຈັດ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ເມ​ສາ 2026 (ພາບ: ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ)  

ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ 1 ລ້ານ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຄົນ​ 1 ໃນ​ປີ 2030, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃໝ່​ອີ່ງ​ຕາມ​ພື້ນ​ຖາ​ນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ. ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້​ກໍ່​ນອນ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ບຸ​ກ​ທະ​ລຸ​ຂອງ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 86 ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ startup ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ.

ຕາມ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີຫວຽດ​ນາມ ແລ້ວ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ startup ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ການ​ startup ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ອີກ​ດ້ວຍ. ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ໃໝ່​ທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ຮູບ​ແບບ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຄົນ 1. ຕາມທ່ານ ຟ້າມ​ດຶກ​ງຽມ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ startup ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີແລ້ວ, ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ດ້ວຍ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ມື​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ 1 ​ອາດ​ສາ​ມາດ ​ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ໄດ້:

ນີ້​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ວິ​ເວດ​ startup ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໜູນ​ຊ່ວຍ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ພື້ນ​ຖ​ານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ພື້​ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ລວມ ແລະ ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂ​ວາງ.

ການ​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ ສາ​ມາດ​ startup ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ການ​ຫັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ startup ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.

(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ສືບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ສືບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ບັນ​ດາບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 2600 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ກ່​ວາ 8000 ຄົ​ນ​ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ກ່​ວາ 1.2 ຄົນ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
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