Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ດຶງດູດທຶນ FDI ເກືອບ 27,72 ຕື້ USD

ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄາດວ່າບັນດາໂຄງການທີ່ມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ປ່ອຍເງິນໄດ້ປະມານເກືອບ 22,4 ຕື້ USD.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ, ຍອດທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ຊື້ຫຸ້ນສ່ວນ, ຊື້ສົມທົບທຶນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 27,72 ຕື້ USD, ເທົ່າກັບ 89% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ໃນນັ້ນ, ເຖິງວ່າແຫຼ່ງທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່ຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຈຳນວນໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເງິນລົງທຶນດັດປັບກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ.

ໃນຈຳນວນ 108 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022, ສິງກະໂປ ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງົນລົງທຶນເກືອບ 6,46 ຕື້ USD; ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນອັນດັບທີ 2 ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຢືນອັນດັບທີ 3.

ກໍ່ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄາດວ່າບັນດາໂຄງການທີ່ມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ປ່ອຍເງິນໄດ້ປະມານເກືອບ 22,4 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top