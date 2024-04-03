ຂ່າວສານ
ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2024: ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດູດດືມໃນວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ດຽນບຽນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ເມສາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ກຳແພງ ບ໋ານຝຸ, ເມືອງ ດ້ຽນບຽນ (ແຂວງດ້ຽນບຽນ) ໄດ້ໄຂວັນບຸນ ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າຄັ້ງທີ X ປີ 2024. ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ, ແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາຄູນຄ່າວັດທະນະທຳດີເດັ່ນ, ກິລາປະເພດຕ່າງໆທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ 11 ຊົນເຜົ່າໃນບໍລິເວນເມືອງ ດ້ຽນບຽນ; ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັນບຸນ ດອກບານແຂວງ ດ້ຽນບຽນໃນປີ 2024. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາ ພົບປະແລກປ່ຽນ, ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ລະດົມການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄູນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມທີ່ ກ້າວໜ້າ ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ.
ວັນບຸນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາ ກ່ວາ 500 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 21 ຕາແສງໃນບໍລິເວນເມືອງ. ເຂົ້າຮ່ວມວັນບູນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ງານມະໂຫລານສະແດງສິລະປະມະຫາຊົນ; ການສະແດງຊຸດອາພອນບັນດາເຜົ່າ, ການແຂ່ງຂັນບັນດາກິລາ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ; ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຮ້ານວາງສະແດງ, ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າຄັ້ງທີ X ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 3 ເມສາ.