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ຂ່າວສານ

ປິດງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 4

ໃນປະເພດຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ມ່ວນທີ່ສຸດໄດ້ມອບໃຫ້ຮູບເງົາມີຊື່ວ່າ ສູ້ຮົບທາງອາກາດ
ທີ່​ພິ​ທີມອບລາງວັນ

ພາຍ​ຫຼັງ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1 ອາ​ທິດ, ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຮູບ​ເງົາ​ ອາ​ຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງ​ທີ 4 (DANAFF IV) ໄດ້​ປິດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 04 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ Ariyana, ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ. ທ່ານ​ນາງ ວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ມອ​ບ​ລາງວັນ.

ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ໄດ້​ສ້າງ​ເຂດ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ດ້ານ​ຮູບ​ເງົາ​ທີ່​ຟົດ​ຟື້ນ ດ້ວຍ​ຮູບ​ເງົາ​ກວ່າ 100 ເລື່ອງ​ທີ່​ໄດ້​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ 30 ປະ​ເທດ ແລະ ເຂດ​ແຄ້ວນ, ໄດ້​ສາຍ​ຮູບ​ເງົາ​ເປັນ 200 ຄັ້ງ, ​ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດກວ່າ 1.000 ຄົນ​. ຈຸດ​ໃໝ່​ຂອງ DANAFF IV ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ເປິດກວ້າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ຜ່ານ​ລາຍ​ການ DANAFF Talents.

ທີ່​ພິ​ທີ​ປິດ, ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງໄດ້​ມອບ​ລາງວັນ​ຂອງ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຮູບ​ເງົາ​ ອາ​ຊີ​ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງ​ທີ 4 ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ເງົາ, ຜູ້​ກຳ​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່ມີ​ຜົນ​ງານ​ດີ​ເດັ່ນ. ໃນ​ປະ​ເພດ​ຮູບ​ເງົາ ຫວຽດ​ນາມ ມ່ວນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ຮູບ​ເງົ​າ​ມີ​ຊື່​ວ່າ ສູ້​ຮົບ​ທາງ​ອາ​ກາດ; ຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊີ ມ່ວນ​ທີ່​ສຸດມີ​ຊື່​ວ່າ Full Plate ຂອງ ອິນ​ເດຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີລາຍຮັບຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ໄດ້ 9 ຕື້ USD

ຫວຽດນາມ ມີລາຍຮັບຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ໄດ້ 9 ຕື້ USD

ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດເກືອບ 50% ເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 25 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້.
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