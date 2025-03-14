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ຂ່າວສານ

ປາ​ກິດ​ສ​ະ​ຖານ ຄ​ວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລອບ​ຈັບ​ຕົວ​ປະ​ກັນ

ປັດຈຸບັນສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ແລ້ວ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງກຳບັງໄດ້ຮັບການກູ້ຊ່ວຍ, ຍົກຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບການກູ້ຊ່ວຍລວມທັງໝົດ 190 ຄົນ.
ຜູ້ປະສົບເຄາະນ້າຍໃນເຫດບຸກໂຈມຕີລົດໄຟໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ Quetta, ແຂວງ Balochistan, ປາກິດສະຖານ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 12 ມີນາ, ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປາກິດສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທຸກເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມີໜ້າໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດບຸກໂຈມຕີລົດໄຟຢູ່ແຂວງ Balochistan, ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ປະເທດນີ້. ປັດຈຸບັນສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ແລ້ວ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງກຳບັງໄດ້ຮັບການກູ້ຊ່ວຍ, ຍົກຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບການກູ້ຊ່ວຍລວມທັງໝົດ 190 ຄົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍນຸ່ງເສື້ອບັນຈຸລະເບີດ ແລະ ນັ່ງພ້ອມກັບບັນດາຕົວປະກັນເຮັດໃຫ້ການກູ້ຊ່ວຍບັນດາຕົວປະກັນຕ້ອງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ປັດຈຸບັນ, ອຳນາດການປົກຄອງພວມມານະພະຍາຍາມຢັ້ງຢືນຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານທີ່ຖືກປະສົບເຄາະຮ້າຍຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຈະກ່ອນດຳເນີນບັ້ນກູ້ຊ່ວຍ. ເມື່ອເກີດເຫດບຸກໂຈມຕີມີຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 425 ຄົນ ໃນຕູ້ລົດໄຟ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

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ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
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