Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸງ​ດຳ​ລັດ 8 ສະ​ບັບ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ເພື່ອ​ນຳ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຕາມຫົວເລື່ອງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາດຳລັດແນະນຳການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 222 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ບັນຍາກາດຂອງວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

 ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂວາລະປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການສ້າງສູນການເງິນສາກົນແມ່ນບັນຫາທີ່ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIV, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບເລກທີ 222 ວ່າດ້ວຍສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍຫຼາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ມີລັກສະນະຈຳເພາະ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳເພື່ອສຸມໃສ່ການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ສະຫງວນເວລາ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອນຳສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.

ດ້ວຍຈິດໃຈ ນຳສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນພະຈິກນີ້ໂດຍໄວ ຕາມຮູບແບບ “ໜຶ່ງສູນ - ສອງສະຖານທີ່ເຂົ້າມາ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ດຳລັດ 8 ສະບັບກ່ຽວກັບກົນໄກນະໂຍບາຍຕາມສິດອຳນາດ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງຂອບນິຕິກຳທັງບຸກທະລຸ, ແກ້ງແຍ້ງ, ທັງມີສະຖຽນລະພາບ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ມີກຳລັງແຮງຢ່າງພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສູນ ເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາສຳເລັດຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການການເງິນສາກົນນັບຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top