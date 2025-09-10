Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ-ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ 2025

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ກວາງຊີ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມມື AI ກັບ 8 ປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີທັງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ລູຊີນນິງ ຮອງປະທານເຂດປົກຄອງຕົນແອງ ຈວາງ ແຂວງ ກວາງຊີ (ພາບ: Reuters)

ງານຕະຫຼາດນັດ ຈີນ-ອາຊຽນ (CAEXPOແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າ ການລົງທຶນ ຈີນ-ອາຊຽນ (CABIS ຄັ້ງທີ 22 ປີ 2025 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໜານໜິງ, ກວາງຊີ ແຕ່ວັນທີ 17-21 ກັນຍາ ໂດຍສຸມໃສ່ 2 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ ລວມມີ: ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI).

CAEXPO ປີນີ້ມີຫົວເລື່ອງ “ປັນຍາປະດິດດີຈິຕອນ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ-ນະວັດຕະກຳ ນຳພາອະນາຄົດ-ນຳໃຊ້ບັນດາໂອກາດໃໝ່ຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຈີນ-ອາຊຽນ (ACFTA) version 3.0  ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ”. ມີປະມານ 3.200 ບໍລິສັດທີ່ມາຈາກ 45 ປະເທດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງ ຊື່ງຈະວາງສະແດງບັນດາຜົນງານຫຼ້າສຸດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກັນຍາ ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາງ ລູຊີນນິງ ຮອງປະທານເຂດປົກຄອງຕົນແອງ ຈວາງ ແຂວງ ກວາງຊີ ແບ່ງປັນວ່າ : ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ ສຸມໃສ່ 2 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຄື: ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ສະແດງ AI, ໃນນັ້ນ AI ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນດ້ວຍເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສ້າງຮ້ານວາງສະແດງ AI ແລະ ຮ້ານກຳລັງການຜະລິດຄຸນນະພາບໃໝ່.

   ແລະ ກໍ່ຕາມທ່ານນາງ ລູຊີນນິງ ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ກວາງຊີ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມມື AI ກັບ 8 ປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີທັງ ຫວຽດນາມ. ປະຈຸບັນ, ກວາງຊີ ໄດ້ວາງແຜນຜັງກໍ່ສ້າງເຂດໜຶ່ງທີ່ມີເນື້ອທີ່ເກືອບ 8 km2 ຢູ່ໜານໜິງເພື່ອດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດ AI ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ​ ຫລຸດ​ລະ​ດັບ​ການ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ສັ່ງລົງ​ໂທດ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ລັດ​ເຊຍ​ ຫລຸດ​ລະ​ດັບ​ການ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ສັ່ງລົງ​ໂທດ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ປະຈຸບັນ, ອີຢູ ພວມຮຽບຮຽງມາດຕະການລົງໂທດທີ 19 ທີ່ເລັງໃສ່ ລັດເຊຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top