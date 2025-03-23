Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປັນ​ຍາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ອັງ​ກິດ ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

VIS ປາດຖະໜາ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວບຳລຸງສ້າງລົງເລິກຂະແໜງ, ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍປັນຍາຊົນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ພົບປະກັບສະມາຄົມປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງ (VIS) (ພາບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອກາຍເປັນສູນການເງິນສາກົນສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດພັດທະນາຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຮັບປະກັນບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານຄື ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໂປງໃສ, ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເງິນທີ່ທັນສະໄໝ, ຕະຫຼາດການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງສະມາຄົມປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງ (VIS) ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອັງກິດຂອງທ່ານ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ VIS ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບລະບົບການເງິນທະນາຄານ, ຕະຫຼາດການເງິນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ, ຍົກອອກຄວາມຈຳເປັນຂອງການລົງທຶນຢ່າງມີແບບມີແຜນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ຮັບປະກັນລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ.

ທ່ານປະທານ VIS, ສາດສະດາຈານ ຫງວຽນຊວນຮວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ VIS ປາດຖະໜາ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວບຳລຸງສ້າງລົງເລິກຂະແໜງ, ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍປັນຍາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທີ່ການອວຍພອນ, ທ່ານພົນໂທ ເລກວາງມິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ອນນີ້ 70 ປີໄດ້ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານ, ສ້າງບາດລ້ຽວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top