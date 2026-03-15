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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງເລກທີ 14, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: Doãn Tấn - TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງທົ່ວປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງເລກທີ 14, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ພາຍຫຼັງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ປະຕິບັດສິດທິພົນລະເມືອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສົ່ງສານໄປຍັງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດວ່າ:

ໄປເລືອກຕັ້ງແມ່ນສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຊັກກະລະບູຊາຂອງພົນລະເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ. ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຄັ້ງນີ້ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍ, ສ້າງຂີດໝາຍ 80 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (1946 - 2026), ເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທຳອິດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຈະໄປເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ເລືອກເອົາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ສົມເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອນຳປະເທດພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເດດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຢ່າງມີໄຊ

ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ວັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ​ເສ​ລີ, ສິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ກົງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ວັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ​ເສ​ລີ, ສິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ກົງ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຟານດິ່ງຟຸ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ໋ ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນບໍລິເວນພັກອາໄສໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະພົນລະເມືອງຢູ່ເຂດປ່ອນບັດເລກທີ 2, ຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ 1 ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
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