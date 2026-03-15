ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສົ່ງສານໄປຍັງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງທົ່ວປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງເລກທີ 14, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ພາຍຫຼັງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ປະຕິບັດສິດທິພົນລະເມືອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສົ່ງສານໄປຍັງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດວ່າ:
ໄປເລືອກຕັ້ງແມ່ນສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຊັກກະລະບູຊາຂອງພົນລະເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ. ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຄັ້ງນີ້ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍ, ສ້າງຂີດໝາຍ 80 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (1946 - 2026), ເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທຳອິດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຈະໄປເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ເລືອກເອົາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ສົມເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອນຳປະເທດພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເດດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຢ່າງມີໄຊ
ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.