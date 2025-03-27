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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ UAE ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວ​າມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂ​ດ ກາ​ຊາ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed (ພາບ: The Gulf Observer)

ວັນທີ 24 ມີນາ, ສຳນັກຂ່າວສານສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ເກ່ປະຊາຊົນເຂດ ກາຊາ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການມະນຸດສະທຳພວມນັບມື້ນັບຊົ່ວຮ້າຍລົງ. ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ປິດລ້ອມການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດ ກາຊາ ແຕ່ວັນທີ 2 ມີນາ, ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະທີ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງປະເທດນີ້ ແລະ ຮາມາດສ, ພ້ອມທັງເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ມີນາ.

ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຍຸດທະສາດສອງຝ່າຍ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ແມ່ນປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີສອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນຖານະປະມຸກລັດ ບຣາຊີນ ພາຍຫລັງຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2008.
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