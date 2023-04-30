ຂ່າວສານ ປະທານາທິບໍດີ Putin ເຊັນລັດຖະດຳລັດອະນຸຍາດໃຫ້ ປຊຊ 4 ເຂດດິນແດນ ຢູແກຼນ ກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ລັດເຊຍ 30/04/2023 ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍ່ກຳນົດວ່າ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີ 1 ກໍລະກົດປີ 2024 ກໍ່ຖືກຖືວ່າແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ປະທານາທິບໍດິລັດເຊີຍ Vladimir Putin ເປັນປະທານການປະຊຸມຢູ່ ມົດສະກູ ເມື່ອວັນທີ 27/4 (ພາບ: Reuters)ວັນທີ 28 ເມສາ ປະທານາທິບໍດິລັດເຊີຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊັນລັດຖະດຳລັດອະນຸຍາດໃຫ້ ປຊຊ ກຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາເຂດດິນແດນ ຢູແກຼນ ຊື່ງ ລັດເຊຍ ໄດ້ໂຮມເຂົ້າແລ້ວ ສາມາດກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ລັດເຊຍ ຕໍຄື: Donetsk, Luhansk, Kherson ແລະ Zaporizhzhia. ລັດຖະດຳລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ບັນດາພົນລະເມືອງ ຢູແກຼນ ຫຼືຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍບັນດາປະເທດສາທາລະນະແຍກຕົວ ໄດ້ ລັດເຊຍ ສະໜອງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ 4 ເຂດດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເລິ່ມການຈົດທະບຽນກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ລັດເຊຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ສະພາບການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຳນາດການປົກຄອງ ລັດເຊຍ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍ່ກຳນົດວ່າ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີ 1 ກໍລະກົດປີ 2024 ກໍ່ຖືກຖືວ່າແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາດຈະມີໄພຖືກເນລະເທດອອກຈາກເຂດດິນແດນນີ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)