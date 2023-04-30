Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Putin ເຊັນ​ລັດ​ຖະ​ດຳ​ລັດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ 4 ເຂດ​ດິນ​ແດນ ຢູ​ແກຼນ ກາຍ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ລັດ​ເຊຍ

ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍ່ກຳນົດວ່າ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີ 1 ກໍລະກົດປີ 2024 ກໍ່ຖືກຖືວ່າແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ
ປະທານາທິບໍດິລັດເຊີຍ Vladimir Putin ເປັນປະທານການປະຊຸມຢູ່ ມົດສະກູ ເມື່ອວັນທີ 27/4 (ພາບ: Reuters)
ວັນທີ 28 ເມສາ ປະທານາທິບໍດິລັດເຊີຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊັນລັດຖະດຳລັດອະນຸຍາດໃຫ້ ປຊຊ ກຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາເຂດດິນແດນ ຢູແກຼນ ຊື່ງ ລັດເຊຍ ໄດ້ໂຮມເຂົ້າແລ້ວ ສາມາດກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ລັດເຊຍ ຕໍຄື: Donetsk, Luhansk, Kherson ແລະ Zaporizhzhia. ລັດຖະດຳລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ບັນດາພົນລະເມືອງ ຢູແກຼນ ຫຼືຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍບັນດາປະເທດສາທາລະນະແຍກຕົວ ໄດ້ ລັດເຊຍ ສະໜອງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ 4 ເຂດດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເລິ່ມການຈົດທະບຽນກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ລັດເຊຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ສະພາບການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຳນາດການປົກຄອງ ລັດເຊຍ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍ່ກຳນົດວ່າ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີ 1 ກໍລະກົດປີ 2024 ກໍ່ຖືກຖືວ່າແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາດຈະມີໄພຖືກເນລະເທດອອກຈາກເຂດດິນແດນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ແລະ ຕວກ​ກີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດຳ

ສ​ປ​ຊ ແລະ ຕວກ​ກີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ໄປຍັງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top