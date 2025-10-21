Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຟງ​ລັງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກົງກັບຕອນບ່າຍຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ Helsinki, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ແຟງລັງ Alexander Stubb ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແຟງລັງ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແຟງລັງ Alexander Stubb ແລະ ພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ: TTXVN)

10 ໂມງເຊົ້າ ຂະບວນລົດສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າໄປທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແຟງລັງ Alexander Stubb ໄດ້ອອກຕ້ອນຮັບຢູ່ປະຕູລົດ ແລະ ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແຟງລັງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ກ້າວຂຶ້ນເວທີກຽດຕິຍົດ, ເພງຊາດຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ແຟງລັງ ໄດ້ບັນເລັງຂຶ້ນ. 

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Alexander Stubb ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ ແນໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງດີງາມກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ແຟງລັງ Alexander Stubb ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານທີພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ແຟງລັງ. ບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມມືກັນລວມມີ: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດລະຫວ່າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ກັບກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມແຟງລັງ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຟງລັງ ກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳຈາກໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະຂອງ ແຟງລັງ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ ແຟງລັງ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຫຼົ່າທັບປ້ອງ​ກັນ​ອາ​ກາດ - ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ຕ້ອງ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ

ນາ​ຍົກັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຫຼົ່າທັບປ້ອງ​ກັນ​ອາ​ກາດ - ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ຕ້ອງ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ

ບັນດາໄຊຊະນະທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກົມກອງ, ນັກຮົບເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດໃນປະຫວັດສາດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນພຸມປັນຍາ ແລະ ຄຸນນະທາດ ຫວຽດນາມ, ສະແດງສິລະປະສູ້ຮົບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າງາມຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top