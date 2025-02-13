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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, Donald Trump ໄດ້ໂອ້ລົມເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຕາມລຳດັບ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວເກືອບ 3 ປີຜ່ານມາຢູ່ ຢູແກຼນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: AP)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ “ທີ່ຍາວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ” ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ກ່ຽວກັບມາດຕະການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ, ທ່ານ Volodymyr Zelensky. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານເອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນທັນທີ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບສະເພາະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງສອງປະເທດ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແລ້ວ, ສປຊ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂການປະທະກັນລະຫວ່າງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
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