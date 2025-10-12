Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບເຂດ ກາຊາ ຢູ່ ອີຢິບ ໃນທ້າຍອາທິດຈະມາເຖິງ, ສຸມໃສ່ອະນາຄົດຂອງ ກາຊາ ພາຍຫຼັງການປະທະກັນ.
ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະເດີນທາງໄປຍັງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ (ພາບ: Reuters)

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບເຂດ ກາຊາ, ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຢິບ Abdel Fattah El-Sisi ເປັນປະທານ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ ຫຼື ໄວກວ່າ ແນໃສ່ຈຸດປະສົງລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນຕໍ່ແຜນການ 20 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບເຂດ ກາຊາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ, ເຊິ່ງພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສ້າງເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງປະທະກັນ. ຄາດວ່າ ຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາປະເທດຄື: ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ, ກາຕາ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ຈໍແດນ, ຕວັກກີ, ປາກິດສະຖານ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.

        ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະເດີນທາງໄປຍັງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ, ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ພົບປະກັບຄອບຄົວບັນດາຕົວປະກັນອິດສະຣາແອັນ. ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄາດວ່າ ຈະໄປ ອີຢິບ, ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah El-Sisi ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມພ້ອມກັບບັນດາຝ່າຍຄ້ຳປະກັນອື່ນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ກາຊາ ນັ້ນແມ່ນ ອີຢິບ, ກາຕາ ແລະ ຕວັກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

“ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ” ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ, ຄຶກຄື້ນ ເມື່ອປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງພາກັນຕ້ອນຮັບຄະນະທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະກັບຄືນມາ ໃນວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ 71 ປີກ່ອນນີ້ ໄດ້ຮັບການວາດພາບຄືນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃນງານວາງສະແດງ “ເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັນວານຕະຫຼອດການ” ຢູ່ເຂດເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານຄຸກ ຫວາຫຼໍ່, ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອກ້າວເຂົ້າເຂດວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຫວນຄືນອະດີດຕະການທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ, ຕື້ນຕັນໃຈ, ເມື່ອຄະນະທະຫານບຸກເຂົ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top